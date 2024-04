Princ Vilijam i Džordž prvi put u javnosti od dijagnoze Kejt Midlton

Britanski princ Vilijam i njegov sin, princ Džordž, prisustvovali su fudbalskom meču između Lila i Aston Vile, kluba za koji prestolonasljednik navija, što je njihovo prvo pojavljivanje u javnosti nakon objave Kejt Midlton da boluje od raka.

Princ od Velsa je otkrio da je i Džordž navijač kluba iz Vest Midlendsa, nakon proslave pobjede Aston Vile nad Lilom 2:1, piše britanski Miror, prenosi Tanjug.

Sinoćnje pojavljivanje bilo je prvo na kome su Vilijam i Džordž uslikani poslije objave Kejt, princeze od Velsa, da joj je dijagostifikovan karcinom, iako nije poznato koje vrste.

