Princ Vilijam ne nosi vjenčani prsten

Princ Vilijam ne voli nakit, ne nosi čak ni vjenčani prsten, a tu je odluku donio na samom početku braka s Kejt.

"Nije miljenik nakita, to je zapravo njegova lična odluka i to je to", objavila je Palača.

Ovo, doduše, nije ništa čudno za kraljevsku porodicu, prsten nikad nije nosio ni princ Filip.

Iako princ Vilijam ne nosi svoj vjenčani nakit, Kejt se rado kiti ne samo novim, već i naslijeđenim kreacijama.

Često nosi slavni prsten sa safirom od 12 karata, koji je naslijedila od princeze Diane.

(Avaz.ba)