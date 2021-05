Princ Vilijam primio vakcinu protiv virusa korona

Britanski princ Vilijam, koji je prošle godine prebolio kovid-19, otkrio je danas da je primio prvu dozu vakcine protiv virusa korona.

Vilijam, unuk kraljice Elizabete i drugi po redu za nasljedstvo britanskog prijestola, objavio je na Twitteru da je imunizovan ranije ove nedjelje, zajedno sa fotografijom trenutka kada je dobio vakcinu u londonskom Muzeju nauke, prenosi Rojters.

"U utorak sam primio prvu dozu vakcine protiv kovid-19. Svima koji rade na imunizaciji hvala na svemu što ste uradili i nastavljate da radite", napisao je princ Vilijam.

Princ se razbolio od kovid-19 prošlog aprila, otprilike u isto vrijeme kada i njegov otac, prestolonasljednik princ Čarls, iako se vijest držala u tajnosti sve do novembra.

Drugi članovi kraljevske porodice takođe su ranije objavili da su primili vakcine, a među njima i princ Čarls i kraljica Elizabeta, koja je tom prilikom rekla da je vakcinacija bila veoma brza i bezbolna i pozvala je javnost da slijedi njihov primjer.

Britanija je prvom dozom imunizovala do sada skoro 37 miliona ljudi, a u ovom trenutku svi stariji od 34 godine imaju pravo na vakcinaciju.

On Tuesday I received my first dose of the COVID-19 vaccine. To all those working on the vaccine rollout - thank you for everything you’ve done and continue to do. pic.twitter.com/8QP6ao5fEb