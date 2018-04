Prisila Prisli tvrdi da je kralj 'rocka' počinio samoubistvo

Prisila Prisli, bivša supruga Elvisa Prislija, tvrdi da je kralj 'rocka' svjesno sebi oduzeo život i da se kobno predoziranje nije dogodilo slučajno.

"Znao je šta radi, vjerujte mi", rekla je Prisila uoči premijere novog dokumentarnog filma o životu kralja rock and rolla.

"On je dobro znao što radi i logična su pitanja ljudi: 'Zašto ništa niste preduzeli'? Međutim, to nije istina. Puno puta smo ga pokušali odgovoriti od droga i moliti da dođe k sebi. Ali, znate gdje je bio problem? On je Elvis, njemu niko nije mogao govoriti što da radi", kazala je Prisila.

Šokantne tvrdnje da je Elvis počinio samoubistvo došle su četiri mjeseca nakon što su otkrivena dva oproštajna pisma koje je navodno napisao sami Elvis.

- Život mi se gadi i već sam pomalo umoran. Trebam jako, jako dugi odmor - napisao je navodno Elvis svom menadžeru Joeu Espositu.

I njegov polubrat Stanley tvrdi da se Elvis namjerno predozirao, kazavši kako mu je sasvim jasno da je Elvisu samoubistvo bilo na pameti.

Kralj 'rocka' i Prisila vjenčali su se 1967., a razveli 1973. godine. Elvis je preminuo 1977. godine u 42 godini života.