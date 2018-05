Proba vjenčanja bez princa Harija i Megan Markl

LONDON - Organizatori kraljevskog vjenčanja princa Harija i Megan Markl pripremaju se za probu vjenčanja bez mlade i mladoženje.

Planeri vjenčanja će iskoristiti današnju probu da finalizuju detalje gala vjenčanja, koje će se održati u subotu u kapeli Svetog Ðorđa na imanju zamka Vindzor.

U okviru vjenčanja planirana je i 25-minutna vožnja kočijom princa Harija i Megan Markl na imanju nakon završetka ceremonije vjenčanja.

Na vjenčanju će prisustvovati i vojni kontogent s obzirom na Harijevu višegodišnju vojnu službu, prenio je AP.

Još se ne zna ko će odvesti Markl do oltara, jer je to trebalo da učini njen otac, ali on ima problema sa srcem.

Njena majka Dorija Regland mogla bi to da učini ukoliko bude potrebno, navela je američka novinska agencija.