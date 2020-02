Proćelavi Džejson Momoa šokirao svijet

Glumac Džejson Momoa pojavio se u jednoj reklami i šokirao mnoge. Momoa u reklami, koju je radio za kompaniju Roket mortgejdž, polako skida dijelove tijela, a na kraju ostaje i bez svoje prepoznatljive duge i guste kose.

Popularnog Akvamena i Kala Drogoa iz serije "Igra prestola" vidimo u reklami kako dolazi do svoje prelijepe kuće, prolazi pored paparaca, ulazi unutra i počinje da se skida. Prvo cipele, pa dio jedne ruke, dio druge, a onda podiže i majicu i skida izvajane trbušnjake. To nije sve. Glumac odlazi na kauč i skida periku, pa možemo da vidimo da je ćelav.

"Moja kuća. Ovo je jedino mjesto na kojem mogu da spustim svoj gard i da se osjećam komforno", kaže glumac u reklami i počinje da skida "viškove sa sebe".

Mnogima se ova reklama nije dopala, te su na društvenoj mreži Tviter izrazili svoje nezadovoljstvo.

"Ovo nije nešto što sam očekivao od Džejsona Momoe", "Stvarno je to uradio?", "Zašto?", samo su neki od komentara na ovu reklamu.

