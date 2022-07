Procurile Trampove slike bez šminke

​Bivši američki predsjednik Donald Tramp viđen je na turniru LIV Golf u jednom od rijetkih pojavljivanja bez šminke, a korisnici društvenih mreža ostali su šokirani njegovim licem.

Tramp je zaigrao golf na turniru koji se održava u Bedminsteru u Nju Džersiju i koji podržava Saudijska Arabija.

Uz Trampa, na turniru su se pojavile i druge slavne osobe poput njegovog sina Erika, profesionalnog igrača golfa Dastina Džonsona i Kejtlin Džener.

Bivši predsjednik se pojavio u bijeloj polo majici, crnim pantalonama i sa crvenim kačketom, a mnogi su primijetili da izgleda prirodnije nego inače.

Sa lica bivšeg predsjednika nestali su prepoznatljiv narandžasti sjaj i svijetli podočnjaci.

Umjesto toga, boja kože lica mu je odgovarala onoj na vratu, a bore su bile izraženije. Njegov izgled podstakao je brojne korisnike Twittera na mnogobrojne šaljive komentare.

"Tramp bez šminke izgleda kao potpuno druga osoba. Skinite mu kačket i ne bih ga prepoznao", napisao je jedan korisnik na Twitteru.

"Izgleda kao da je pio iz pogrešnog grala", dodao je drugi.

"Izgleda kao Dart Vejder kada skine masku", napisao je jedan korisnik.

"Iako to ne odobravam, razumijem zašto koristi sprej za samopotamnjenje", rekao je drugi.

"Izgleda jako dobro. Zdrav, svjež, zategnut, živahan, pun života. Prepun briljantnih uvida", našalio se treći, prenosi b92.

While I do not condone it, I do understand why he does the spray-on tan. https://t.co/I3Omp9aIaw