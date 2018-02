Procurio snimak u kom Tarantino pravda silovanje 13-godišnjakinje

U javnost je procurio kontroverzni intervju u kojem holivudski režider Kventin Tarantino pokušava da opravda svog kolegu, optuženog za silovanje 13-godišnje djevojčice.

Nakon što je Uma Turman progovorila o Tarantinovoj umješanosti u automobilsku nesreću na snimanju filma "Kill Bill" koja ju je zamalo koštala života, u javnost je procurio i snimak intervjua u kojem se može čuti kako poznati režiser pokušava da nađe opravdanje za Romana Polanskog, koji je 1977. godine optužen za silovanje 13-godišnje Samante Gejli.



Nakon što je proglašen krivim za seksualni odnos sa maljoletnim licem, Polanski je napustio SAD i potražio utočište u Francuskoj.



Mnoge poznate holivudske ličnosti stale su do danas na stranu Polanskog, uključujući Tarantina, koji je 2013. godine u emisiji Hauarda Sterna branio svog kolegu.



Na snimku, koji je dospio u javnost ove nedjelje, može se čuti kako Tarantino tvrdi da je Gejli u to vrijeme dobrovoljno izlazila na sastanke sa Polanskim (režiser je tada bio u svojim četrdesetim), i da se dobrovoljno upustila u seksualne odnose sa režiserom.

"Polanski nije silovao 13-godišnju djevojčicu. Po zakonu, to jeste bilo silovanje. Ali, to nije ista stvar. Da, imao je seks sa maloljetnicom, ali to nije silovanje", rekao je Tarantino.



"Kada upotrebite rijieč 'silovanje', za mene je to jedan izuzetno nasilan čin. Ali, korišćenje te rječi se može svesti na današnju uptrebu riječi 'rasistički'. Koristi se za sve i svašta, a nije vezana za mnoge stvari za koje se upotrebljava", dodao je.



Na pitanje da li je Polanski nagovorio djevojčicu na odnos, režiser je odgovorio da je "ona sama to željela".



"Pričamo o američkom moralu, ne o Evropskom. Šlušajte, ona je to željela", zaključio je na opšte zaprepašćenje voditelja.



Inače, Polanski je ključni lik novog Tarantinovog filma, u čijem se središtu nalaze ubistva Porodice Menson iz 1969. godine. Članovi kulta Čarlsa Mensona upali su u kuću Polanskog te godine, i ubili njegovu suprugu Šeron Tejt, koja se nalazila u poodmakloj fazi trudnoće.

(NN/b92.net)