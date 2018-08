Procurio video na kome slavni pjevač davi svoju djevojku

Nakon fotografija koje je objavio jedan britanski tabloid, na internetu se pojavio i snimak koji pokazuje kako je kontroverzni muzičar Lijam Galager fizički nasrnuo na svoju djevojku.

Nekadašni frontmen grupe "Oasis", pjevač Lijam Galager, nalazi se u središtu skandala nakon što je magazin "San" objavio vijest o sukobu sa njegovom djevojkom Debi Gviter koji se dogodio u jednom klubu u Londonu.

Posle vijesti koja se proširila internetom, procurile su fotografije ali i video-snimak koji definitivno potvrđuje da je do incidenta došlo.

Na kratkom klipu možemo da vidimo da su se Lijam i Debi raspravljali, a potom je pjevač uhvatio svoju djevojku za vrat i počeo da je davi.

Srećom on ju je poslije nekoliko sekundi pustio, a Debi je spas pronašla u jednoj od kabina u koju je utrčala a ubrzo se pojavio i konobar koji je pokušao da smiri vidno uznemirenu ženu.

Vratar, koji je imao priliku da vidi cjelokupan napad, izjavio je za "San" da je "napadnuta žena pretpjela ogroman stres i da se tresla od straha, dok ju je njen partner nazivao vješticom".

Firstly I have never put my hands on any woman in a vicious manner Secondly there is only 1 witch and we all know who that is as you were LG x