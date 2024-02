Prve slike smrskanog automobila Đorđa Davida nakon stravične nesreće

Pjevač Đorđe David usmrtio je u noći 20. januara ženu koja je stajala nasred puta, uslijed nesreće i sudara u kojem je prethodno učestvovao automobil u kojem je bila.

Nažalost, Đorđe je usred noći baš u tom trenutku vozio tim putem i udario je u ženu koja je preminula.

Oslobođen je krivice i pušten je da se iz Sjeverne Makedonije vrati u Srbiju.

U nastavku pogledajte i prve kadrove automobila kojim je David udario u ženu, a potom i sletio u šipražje i pukom srećom izvukao živu glavu i prošao bez većih povreda.

Automobil je potpuno uništen, zbog čega je završio na auto otpadu, što se jasno vidi na snimku koji donosi Telegraf.rs, a koji je objavio i ustupio im GrandOnline.

Roker je imao dug razgovor sa čovjekom nesrećne žene koju je udario. Kaže da mu je to bilo od velikog značaja.

“Ja sam se susreo sa čovekom čija je supruga stradala u toj saobraćajnoj nesreći. Razgovor koji sam sa njim vodio je krajnje ljudski, normalan, krajnje očinski. I on je otac ženskog deteta i ja sam, to mi je bilo veoma važno da skinem ogroman teret sa svog srca jer sam znao da on želi da čuje priču iz glave čoveka koji je sedeo za volanom. Mislim da je to očistilo neke oblake u glavi. Jako mi je važno da je čovek svestan cele situacije. Ja sam u tom trenutku postupio najbolje moguće”, rekao je roker.

“Nisam ga lično pozvao, iako sam telefon imao, zamolio sam advokata Viktora koji je našao način da do njega dođe. Seli smo na javno mesto, jedan prekoputa drugog. To je veoma emotivan razgovor koji je trajao 45 minuta, to nikada neću zaboraviti. Do te mere mi je važno kao i rođenje mog deteta, prvi poljubac, prvi koncert i slično”, rekao je Đorđe David.

