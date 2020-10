Puklo kumstvo - Darko Lazić nije pozvao Andreanu Čekić na rođendan

Andreana Čekić otkrila je u "Grand magazinu" da je kolega i kum Darko Lazić nije pozvao na rođendansku proslavu, niti joj se javio kada ga je zvala da mu čestita 29. rođendan.

Ipak, ona mu to uopšte nije zamjerila, znajući da je "on takav".

"Zvala sam ga da mu čestitam, ali mi se nije javio na telefon. Ali dobro, to je on. Nije me zvao ni na rođendan, a videla sam da je bila i neka kućna žurka", izjavila je Andreana.

Dodala je da će mu čestitati sljedeće nedjelje, kada uđu zajedno u studio zbog duetske pjesme.