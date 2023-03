Rada Manojlović: Mogla sam davno da kupim stan

Za to što do sada nisam kupila svoj stan neću kriviti nikog drugog, jer prva ja nisam bila neko ko zna s parama.

Pjevačica Rada Manojlović nedavno je napravila velike promjene u karijeri, a svoju rođenu sestru angažovala je kao vlastitog menadžera. Od tog momenta Rada tvrdi da joj ostaje mnogo više novca te da će uskoro sebi moći da obezbijedi stan, budući da već godinama živi kao podstanar.

Pjevačica je odlučila da se skloni od gradske gužve i vreve, a kako Kurir prenosi, Manojlovićeva je sve bliža odluci da stan pazari dalje od prestonice i na taj način se povuče u ilegalu koja joj itekako prija.

"Na dobrom sam putu da realizujem kupovinu stana i njegovu lokaciju ću kriti koliko god je to moguće, zarad svog mira. Za početak ću malo da se krijem, tako mi je mnogo zanimljivije (smijeh). Shvatila sam tokom ove medijske ilegale da sam dosta odmorila dušu i smirila se. I da, neću kupiti stan u Beogradu, makar za sada. Za to što do sada nisam kupila svoj stan neću kriviti nikog drugog, jer prva ja nisam bila neko ko zna s parama. Davala sam 20.000-30.000 evra samo za jedan spot, tako da sam mogla odavno da kupim stan umesto što sam snimila dva-tri spota. Ali dobro, ne žalim se, nekad su se ta ulaganja isplatila, nekad ne. Uglavnom ne možeš da dobiješ ako ne rizikuješ", rekla je Rada za Kurir, a potom dodala:

"Ono što je jasna konstatacija jeste da je razlika u prihodima zaista velika u odnosu na raniji period, ali ne bih se više osvrtala na saradnju s bivšim menadžerom i želela bih da to ostavim u prošlosti. Mnogo sam srećna! Nisam osoba koja se kaje, sveti ili izjeda zbog loših odluka. Ne! Na greškama dobro naučim i ne vraćam se ponovo na njih", zaključila je nekadašnja učesnica "Zvezda Granda", prenosi Grand.