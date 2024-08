Rada Manojlović: "Red je da se udam i da rodim dete"

Mediji već mjesecima bruje da je pjevačica Rada Manojlović u vezi sa izvijesnim Vladom koji je inače i njen vozač.

Pjevačica do sada nije potvrdila, ali ni demantovala da je uplovila u novu romansu, ali je nedavno otvoreno govorila o udaji.

Rada priznaje da želi da se ostvari u ulozi majke, ali kako kaže prije toga želi da završi još nekoliko stvari po pitanju karijere.

„Prava svadba će se desiti sigurno, zašto se ne bi desila. To moram da vidim sa sestrom Majom da mi ubode neki termin između nastupa za svadbu. Kada izađe album, mislim da je red da ja napravim jedan koncert, da se udam, rodim dete i da idem da ležim negde, da me nema i da me niko ne zove. Ja imam puno ljubavi u sebi, pa sam se otvorila i za neke nove ljubavi“, rekla je Rada za Blic.

Podsjetimo, nedavno su pojedini mediji pisali da je u vezi sa oženjenim čovjekom, a ona se tim povodom oglasila i dematovala je ove navode.

