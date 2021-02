Rada Manojlović odbila da snimi neke pjesme, a one su postale hitovi

Rada Manojlović veliki je ljubitelj društvenih mreža, a nedavno je otvorila i Twitter nalog, kako bi komunicirala sa svojim pratiocima.

Fanove je zanimalo sve o njenom životu, ali i da li je neke neke pjesme odbila da snimi, koji su das postali veliki hitovi. Tom prilikom pjevačica je otkrila, da je bilo dosta pjesama koje u tom periodu nije prepoznala da će postati hitovi, pa su ih snimile njene koleginice, ali bilo je i onih numera, koje zbog ugovora sa Grandom, nije mogla da otpjeva.

"Mene zanima da li postoji neka pesma koju ti je neko nudio, a ti si želela da je snimiš pa je snimila neka druga pevačica", glasilo je jedno od pitanja upućenih Radi.

"Ima ih, i nisam prepoznala da su hitovi: 'Tri čaše', 'Mišu moj', 'Boing 747', 'Evo, evo' od Seke, ali je tada bila samo melodija bez tog teksta", odgovorila je Rada.

Pitanje koje je veoma uzbudilo Radu, bilo je i to, da li je propustila da snimi i pjesmu "Bred Pit", koja je postala hit u izvođenju Severine:

"Ne podsećaj me, ovo su pesme koje sam ja preslušavala i odustala, a za 'Bred Pita' i ceo taj album je malo drugačija priča bila. Ja sam to sve htela, ali pošto sam bila pod ugovorom, Popović je o tome odlučivao i na kraju se on nije dogovorio sa Aspirincima", napisala je pjevačica.

(Novosti.magazin.rs)