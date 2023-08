Rada Manojlović otkrila kako se na svadbi valjala u blatu

Pjevačica Rada Manojlović ispričala je par situacija koje su je zadesile na veseljima na kojima je pjevala.

Tako se, po sopstvenom priznanju, sa gostima valjala u blatu, ali i pjevala na stolu.

"Valjala sam se u blatu jednom prilikom kad sam pevala na jednom veselju, tu negde oko Smedereva, u jednom selu. Sve je bilo u redu kad smo stigli, razapet je bio šator, međutim, u međuvremenu je počela da pada kiša i napravio se haos. Nisam tada još bila u "Zvezdama Granda", gazda raširio neko ćebe da se svi tu poređamo, ali to se sve natopilo vodom. Kad su gosti već seli onako u veselju pod gasom, hajde da sednem i ja! Nemam ja taj problem, ja sam devojka iz naroda. Htela sam da se napravi dobra atmosfera i svi smo se dobro isprljali", objašnjava Rada, pa nastavlja:

"Naravno, niko od mene na tezgi nije tražio da se valjam po blatu, mene je samo ponela atmosfera. Svakako sam imala stvari da se presvučem, neću pokisla da pevam, to su veselja koja traju po ceo dan."

Rekla je da se pela redovno na stolove.

"Pravo da vam kažem, meni je lepo. Kad se popnem na stolicu i kad nekom gostu otpevam pesmu, a on me časti, njemu je to sevap, što se kaže. Treba znati s ljudima, zato ja uvek gledam sa svima da sam dobro, da udovoljim i znate, kad tako postupate, ima posla. Uvek će neko da se seti da vas opet pozove na proslavu, venčanje... Zato podržavam sve kolege koje za bakšiš udovoljavaju gostima", kaže pjevačica i dodaje:

"Što se Đanija tiče, znam da se podigla velika prašina što je navodno pio alkohol iz cipele na tezgi. Ja to podržavam! Nemam ništa protiv, on je za te ljude ispao car i verujem da je dobro zaradio. Ne verujem ni da je cipela bila prljava, verovatno su se dogovorili da se napravi fora i to je sve. Nisam čak bežala ni od gostiju za koje vidim da su pijani do daske. I takvima sam prilazila, ispoštujem, zagrlim i otpevam neku pesmu koju hoće na uvce. Kad tako čovek postupi, sigurno neće da budu agresivni, lome i biju se. To preporučujem i svim mojim koleginicama. Treba, drage moje, malo više da pevate pod šatorom", rekla je Rada, prenosi Republika.