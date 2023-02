Rada Manojlović otkrila šta je čini srećnom

Folk zvijezda Rada Manojlović imala je posljednjih dana turbulentan period u životu.

Pjevačica je nedavno raskinula saradnju sa dugogodišnjim menadžerom, angažovala svoju sestru u istoj ulozi, a ni na ljubavnom planu ne može se pohvaliti da su joj cvjetale ruže.

Rada je u dopisivanju sa fanovima na društvenim mrežama otkrila šta je to što je čini srećnom, kao i šta je izbacuje iz takta.

"Pa to je jedno vrlo psihološko pitanje, koje možemo posmatrati sa više aspekata, između ostalog, najviše me čini srećnom hrana i dobar san, a najviše me nervira kad sam gladna i neispavana haha", poručila je Rada i napomenula da će studioznije obrazložiti ovo pitanje kada bude više naspavana.

Pjevačica je inače zadovoljna svojim izgledom, upskos brojnih kritika na račun njenbog nosa, otkrivši nedavno i da je donijela odluku po pitanju sopstvenog luka, kao i da je čvrsto riješila šta će biti sa njenim nosem.

"Ma i ako sam se nekad mislila, ne bih ga sad menjala za živu glavu. Za dugačku glavu ide dugačak nos. Tačka", poručila je Rada nedavno u svom prepoznatljivom stilu, prenosi Grand.