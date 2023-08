Rada Manojlović progovorila o odnosu sa maćehom

Pjevačica Rada Manojlović je uvijek otvoreno i bez zadrške govorila o detaljima iz privatnog života. Ne krije da je njen najteži period bio kada je izgubila majku, a taj prerani odlazak još uvek nije preboljela.

Kako se njen otac nakon godinu dana oženio drugi put, Rada priznaje da joj je ta njegova odluka teško pala.

Otrvoreno je govorila o tome da ona i njena sestra u prvi mah nisu prihvatile maćehu, ali se ta situacija promijenila.

"U pitanju je bilo možda prvih nekoliko meseci, zato što je za mene i moju sestru to sve nekako bilo rano nakon što se desilo to što se desilo sa mamom, pa je prošlo godinu i nešto dana nakon što je tata našao novu partnerku, pa je ona došla kod nas da živi. Nama je to bilo rano sve. Moje mišljenje je da će to uvek biti rano i sveže i da smo se mi pitale, ko zna", rekla je bila Manojlovićeva.

Rada otkriva da je u jednom momentu u njihovom domu bilo napeto, čak su od oca zahtijevale da bira između djece i nove žene, ali se nakon nekoliko mjeseci situacija promenila.

"Nismo baš tim rečima zahtevale, ali je stalno bio neki pritisak, neka svađa u kući. Otac nam je tada rekao da ga ne teramo da bira. Sada realno kada bi se stavile na njegovo mesto razumem ga. Nije on nikada tako mislio, ali je na neki način morao da preseče. Sve pohvale za Suzu i hvala joj što trpi tatu i što je uz nas", rekla je Rada nedavno u medijma.

(GrandTV)