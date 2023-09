Rada Manojlović zarađuje više od pola estrade, a živi kao podstanar

Pjevačica Radmila Manojlović, jedna od najuspješnijih takmičarki "Zvezda Granda", godinama vrijedno radi i dobro zarađuje od nastupa.

Rada je poznata kao maherka u svom poslu, zbog čega je rado angažuju, pa gotovo svakog vikenda nastupa po regionu, Evropi i šire.

Iako može da živi na visokoj nozi i da se baškari, Radmila je veoma skromna i novac štedi i ulaže u nekretnine i porodičnu imovinu, a sada je otkrila da i pored svog stana i kuće, ona živi kao podstanar.

"Stan u Beogradu mi nije prioritet, zaista mi ne treba. Iznajmljujem ga, a imam stan u Požarevcu i svoju kuću u Četerežu. Ti kad imaš svoje, ti si gazda tog imanja, vlasnik. Zato se to zove imovina, to znači da imaš. Ja imam gde i nije mi bio prioritet da rešim to pitanje", istakla je pjevačica.

"Naravno da je suludo da bacam tolike pare na kiriju, neću da pričam o kirijama, to je bolna tema, ali nekako nije mi to bio prioritet", istakla je Manojlovićeva za Blic.

Rada inače živi u iznajmljenom stanu na Vračaru, sa rođenom sestrom Marijom, koja je sprema i šminka za nastupe, što je Manojlovićeva više puta javno istakla.

(Telegraf.rs)