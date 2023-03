Rada Manojlović završila u bolnici

Radmila Rada Manojlović nema koga nije zabrinula objavivši fotografiju na kojoj se vidi da je završila na infuziji. Kako je objasnila, pred jedan svoj nastup toliko se loše osjećala, da je morala hitno da potraži pomoć ljekara.

Ona se u opuštenom izdanju oglasila na Instagramu istakla je kako od bolova nije mogla ni da govori.

"Pre nastupa u Klagenfurtu nisam mogla da govorim od bolova", napisala je ona uz svoju objavu, što je zasigurno izmamilo razne reakcije njenih fanova, kao i riječi podrške.

Srećom, na klinici kojoj se obratila za pomoć taman na vrijeme su je „vratili na noge“.

Rada je, prema snimcima s njenih Instagram „storija“, održala svoj nastup i fantastično se proevla sa publikom.

Podsjetimo, nedavno su mnogi pomislili da će Manojlovićeva da se na neko vreme povuče sa javne scene, nakon problema sa menadžmetom, pjevačica je sve to oštro demantovala.

"Samo da razjasnimo neke novinske natpise, ne povlačim se sa estrade (to ni mrtva), taman posla. Nastupa imam i previše, samo se povlačim iz medija (kao da me je do sada pa i bilo). U jednu vrstu medijske ilegale zato što nove pesme moraju da dođu na velika vrata, i zato ću njima prepustiti da govore umesto mene", jasna je bila Rada u objavi na društvenim mrežama.

