Rada i Keba nisu tri godine razgovarali

Rada Manojlović i Dragan Kojić Keba nisu razgovarali tri godine, a sve zbog greške ovih ljudi.

Iako nije bilo neke zle krvi između njih dvoje, Rada i Keba su samo prekinuli svaki kontakt. Između kolega je došlo do pomirenja poslije emisije kod Ognjena Amidžića u kojoj je Kojić gostovao.

Dragan Kojić Keba je u jednom trenutku morao da odgovori na pitanje o snimljenom duetu sa Radmilom, a koji nikada nije ugledao svjetlost dana.

"Ne znam da li će izaći, postoji snimak! Pa tada kod Rade i njenog tima, nešto je… Predugo se čekalo i tako da je dobilo neku drugu dimenziju. Pitajte njen tim", rekao je Keba.

Njih dvoje su snimili duet još prije tri godine, ali je došlo do nekog nesporazuma i projekat je odmah zaustavljen. Navodno su Radini saradnici tražili određenu svotu novca od Kojića, a da pjevačica za to nije ni znala.

"Keba je pozvao Radu Manojlović da snime duet i ona je prihvatila, njih dvoje su snimili pesmu i ostalo je da se snimi spot. Međutim Rada je tada izgubila kontakt sa Kebom u smislu da se nisu čili a sve su preuzeli njeni tadašnji saradnici. Međutim oni su od Kebe počeli da traže pare. Kako je Keba pomislio da je u pitanju neka Radina ideja on je u prvom trenutku mislio da se šale. Međutim kada su mu rekli da novac želi Rada i da ne želi da džabe snima duet sa njim Keba se samo povukao. Pesma je ostala u studiju", priča dobro upućen izvor za Skandal i nastavlja:

"Međutim to nije bila istina, Rada je pitala svoje saradnike u tom trenutku šta je sa duetom, oni su je lagali da Keba traži novac. Suštinski njeni saradnici u to vreme su hteli da uzmu pare i od Rade i od Kebe da bi se duet pojavio. Kako ni jedno ni drugo u tom trenutku nisu pristali na to tada se sve i završilo. Trebalo je da prođe tri godine da Rada prekine saradnju sa svojim bivšim saradnicima da bi se otkrila istina".

Navodno, nakon pomenute emisije Keba i Rada su se čuli i riješili sve nesuglasice i u suštini shvatili šta se desilo i da njihov projekat nije uspio zbog drugih ljudi.

