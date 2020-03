Rade Šerbedžija recitovao i kuvao na Facebooku

Poznati glumac Rade Šerbedžija obavijestio je prijatelje na svom Facebook nalogu da želi da snima pjesme i priča priče putem ove društvene mreže, kako bi im svima zajedno brže prošlo vrijeme.

U video pod naslovom "Prvi deo: Na ružičastom papiru" Šerbedžija je recitovao, spremao obrok, nazdravljao vinom.

“Sreću me ljudi svuda po svijetu i osim što se obavezno slikamo, mnogi od njih kažu: 'Uostalom, mi smo i prijatelji na Facebooku'. Iskreno da kažem, nekada uopšte nisam razumio o čemu govore, a onda su me neki bliski prijatelji upozorili da imam nekoliko Facebook stranica po svijetu i objasnili mi šta to zapravo znači. Shvatio sam da to neki od mojih iskrenih fanova vode i tako se zabavljaju", kaže Šerbedžija.

On je napomenuo da pogođen ovim nemogućim katastrofama što su nas sve zajedno snašle i zabile i zatvorile u naše stanove i kuće, osjeća potrebu da se direktno javi svojim prijateljima i gledaocima, to jest, slušaocima, i da pokrene prvi put svoju Facebook stranicu.

"Želim da snimam neke pesme i pričam neke priče da nam prođe vrijeme. Da se družimo i da čuvamo umjetnost u nama", napisao je glumac.