Rade Šerbedžija u Americi hapšen zbog alkohola

Iako su strani mediji preneli da je Rade Šerbedžija krivudao putem i da je pronađena flaša viskija u njegovom autu, otkriveno je šta se zapravo dogodilo te noći.

“Mene su zaustavili i izmerili 0,8 promila alkohola u krvi, a to je granica. Međutim, tražili su mi da napravim neke glupe poteze, koje nisam mogao učiniti zbog bola u leđima i onda su zaključili da je valjda ta mala doza alkohola kod mene značila da sam u nemogućnosti da dalje vozim, pa su me isključili iz saobraćaja. Ali dobro, to su odmah američke novine objavile, znači da nisam nepoznat”, našalio se Šerbedžija, i dodao da sebe ne vidi kao boema:

“Nikada nisam bio boem, samo ne volim mnogo ove oficijelne i službene stvari. Više volim tako nešto na svoju ruku. Više volim da odem u tihu kafanu nego u veliku kafanu. Više se volim družiti sa nepoznatim ljudima nego poznatim. Nosim stare šešire, stare košulje, ali znam da se ponašam i u smokingu”, kaže poznati umjetnik.

Šerbedžija važi za jednog od najuspješnijih glumaca sa naših prostora koji su uspjeli u Holivudu.

“U jednom trenutku sam odigrao film ‘The Saint’, a to je tada bio najveći film u svijetu. Igrao sam tog milionera i zlikovca i postao sam negativac. Međutim svima se svidio taj zao lik, da sam dobio odlične kritike, tako da je to jedan od razloga što često dobijam slične uloge”, navodi Rade, i otkriva kako je usieo da ostane svoj:

“To je jedna od osnovnih stvari - da se čovjek drži svoga puta i da se rukovodi time što mu nalažu njegovi stavovi. Svjestan sam da sam kao mlad čovjek znao možda da nerviram svojim stavovima i izjavama ljude koji misle drugačije. Zapravo, sve više što sam stario, manje sam to radio i na neki način dozvoljavam da ljudi različito misle o mnogim stvarima.”

(Blic.rs)