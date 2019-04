Rađa istetovirao imena punca i punice

Bivši košarkaš Dino Rađa (52), na svom Facebook profilu pohvalio se tetovažom koja je raznježila cijelu javnost.

Iako nije novost da je Dino istetovirao ime punice i punca na lijevom ramenu u obliku srca, sada je objasnio zašto je to napravio, a mnoge je objašnjenjem i rasplakao.

"Stipe i Mare. Za one koji ih znaju dosta je reći Stipe i Mare. Ne idu odvojeno nego samo zajedno. Kao Roko i Cicibela. Za one koji ih ne znaju, idemo probati opisati. Ja njih obožavam. Koji to zet voli punca i punicu. Punca još kako, ali punicu. Evo ovaj. A koliko ih volim to je posebna priča. Neka se javi jedan koji je tetovirao njihova imena, a da su još živi i zdravi. Taj sam. Jedan dan me pukla ljubav, otišao, ugravirao i došao kući. Stipe je cijeli život radio u Škveru. Malo Njemačka pa nazad u Škver. Nema tog kuhara koji će nešto bolje skuhati. Ono narodno, ne ovo Michelinove zalogajčiće. Ići s njim u ribe, poseban je gušt. Dok ja bacim sidro, on je već prvu lignju izvukao. I može bilo tko po metra od njega isti peškafondo baciti, uhvatit će jednu dok ih Stipe izvuče deset. Kako, nemam pojma, ali sam mnogo puta na svoje oči gledao. I ništa mu nije teško. Ni voziti djecu ni čuvati u ponoć i u podne niti paziti niti biti dida i pol. Kad vidim kakav je prema njima i koliko ga vole, suze mi dođu na oči. Mare je ona iz videa od prije nekoliko dana. Bolja od kruha. Kad nas dvoje idemo negdje na put, možemo djecu ostaviti s njima i znamo da će sve biti ok. Doduše, malo će više slatkoga dobiti, ali discipline neće nedostajati. Baka voli peći palačinke. Ali samo dvije kaže, kad ja poludim da puno slatkog dobiju. Naravno na kraju, hvala vam što ste moju ljubav napravili onakvom kakva je, ali o njoj drugom prilikom. Voli vas jedini vaš zet", napisao je emotivno.