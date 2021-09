Radmilo Armenulić o filmu: Zaljubljivanje Silvane i Tome je izmišljeno

Suprug pokojne pjevačice Silvane, Radmilo Armenulić, razočaran je filmom "Toma" reditelja Dragana Bjelogrlića, za koji smatra da je totalni promašaj. Iako ga još nije pogledao, nekadašnji teniski trener, čuo je komentare, na osnovu kojih kaže da mu se ne dopada način na koji je prikazan u ovom projektu, jer nema veze sa istinom.

"Neću da gledam film o Tomi u bioskopu. Odlučio sam da ga pogledam kada bude na DVD. Kupiću disk i pogledaću ga kod kuće. Čuo sam razne kritike i na osnovu toga mogu da kažem da je totalni promašaj. Delovi koji se tiču moje pokojne supruge su netačni. Taj deo u kom smo predstavljeni Silvana i ja nije prikazan na pravi način", ističe Radmilo za Kurir.

Potom je spomenuo reditelja Dragana Bjelogrlića, koji ga nije kontaktirao povodom ovog filma. Kako je dalje rekao, romansa između Tome Zdravkovića i Silvane, je izmišljena.

"Da me je Bjelogrlić pozvao, kao što ste vi to sad učinili, dao bih mu verodostojne snimke na kojima se vidi da je Silvana bila srećna i uvek nasmejana žena, a ne tužna i setna. Imala je crnu kosu, a ne plavu. O tom zaljubljivanju i njihovom izmišljenom odnosu da ne pričam", dodao je on.

"Bjelogrlić je promašio. U trenutku kada smo se nas dvoje venčali, ja sam imao bednu platu, a kažu mi da sam predstavljen kao bogataš. Ne znam šta bih tačno rekao, ali ovo što čujem nikako ne odgovara istini. Detaljno ću moći da vam kažem kada film budem pogledao od početka do kraja, do tada ne mogu da kažem ništa više", objasnio je Armenulić.

Armenulić je potvrdio da je dobio poziv za premijeru, ali se nije pojavio iz bezbjednosnih razloga.

"Zbog trenutne epidemiološke situacije nisam mogao da dođem na premijeru", rekao je bivši teniser.

Upitan je i za reakciju njegove kćerke Gordane, na to kako joj je majka predstavljena u filmu.

"Ništa mi nije rekla. Silvana je bila brižna majka, a kao supruga i drug bila je nežna, pažljiva i blagodarna", poručio je on.