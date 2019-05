Rafa staje na ludi kamen

Rafael Nadal oženiće se sljedećeg mjeseca na Majorki, javlja španski Telecinco.

Teniska zvijezda i njegova ljubav iz detinjstva Meri Perelo podijeliće ovaj dragoceni trenutak sa više od 500 zvanica, objavio je španski TV kanal Telecinco, a prenosi britanski Mirror.

Za meni će, kako tvrde izvori, biti zadužen čuveni španski kuvar Quique Dacosta, izvijestila je novinarka koja prati šoubiz Maria Patino, i dodala da će tridesetdvogoišnji Rafa tom prilikom uživati u posebnom odbroku, baziranom na povrću, za razliku od ostalih gostiju, za koje je planiran tradicionalni španski jelovnik na bazi mesa i ribe.

Telenco nije otkrio tačan datum vjenčanja, ali je pokrenuo glasinu o tome da bi dvostruki pobjednik Vimbldona mogao da propusti ovogodišnji turnir kako bi uživao u svom medenom mjesecu - iako će The French Open, turnir koji je Rafa do sad osvojio čak 11 puta, biti održan od 26. maja do 9. juna, dok je za vjenčanje najvjerovatnije opredjeljen termin od 10. juna, do početka jula.

Teniser ove navode nije komentarisao.

Brineta je ostavila posao u osiguranju, kako bi mogla da vodi projekat fondacije Rafa Nadal, dobrotvorne organizacije osnovane prije skoro deset godina. Važi za veoma osobu koja ne voli da se eksponira.

Prethodno je Rafin rodni grad Manacor na Majorki navođen kao moguća lokacija za vjenčanje ovog para.

Teniska zvijezda je za "Hola!" u martu prošle godine rekla da želi da osnuje porodicu i da to ima u planu, kao i da voli djecu. „Volio bih da u životu rade ono što žele“, rekao je tom prilikom Nadal.

Nakon spekulacija o njegovoj ženidbi, teniser je objavio da je prošle godine u martu svoju djevojku isprosio na putovanju u Rimu.