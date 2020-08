Rambo Petković zetu poručio da pazi na njegovu princezu

E o Grande dia chegou !!! Quem é Pai de menina sabe que desde o primeiro momento pensamos no dia em que "entregaremos" nosso tesouro para "outro homem" e eu sendo pai de DUAS, cheguei no momento de dizer para minha mais velha: Vai e seja muito Feliz com a família que acaba de começar a construir. . Planejamos tanto né filha ?? Nada foi como esperávamos, mas o que importa é sua felicidade e a saúde de todos ... . Desejo a você, minha primeira princesa, um castelo cheio de sonhos e um princípe que te ajude a realizar todos eles. Te amo @anapetkovicoficial Cuide bem dela @zdusan_design

