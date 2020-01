Rasel Krou: Moje imanje ima novi život, hvala prirodi

Tokom vikenda u Australiji kiša je skoro neprestano padala, a poznati holivudski glumac Rasel Krou, fotografisao je svoje imanje poslije požara i kiše.

Ogroman požar pogodio je selo Nana Glen, koje se nalazi oko 25 km sjeverozapadno od luke Kofs, u novembru prošle godine uništavajući kuće i zemljišta.

Glumac Rasel Krou vlasnik je 400 hektara zemlje oko tog područja i napomenuo je da je veoma srećan što mu je imanje spaseno. Od sasvim spaljene zemlje i šume, priroda je ponovo počela da buja.

My place 10 weeks ago after the fire had gone through, and this morning after a big weekend of rain. pic.twitter.com/oOWz0gG5hp

"Moje imanje prije deset nedjelja, pošto ga je požar uništio i jutro poslije kiše, jer je cijeli vikend padala kiša", napisao je glumac na svom Twitter nalogu.

Tokom proteklih mjeseci glumac je često otvoreno govorio o požarima u Australiji, a na svojim profilima na društvenim mrežama prikupljao je pomoć za požarom zahvaćena područja.

Svečanost dodjele "Zlatnog globusa", iskoristio je da pošalje snažnu poruku o klimatskim promjenama.

Holivudski glumac nije lično preuzeo nagradu, to je za njega učinila Dženifer Eniston, koja je pročitala i njegov govor.

(rts.rs)

Sent this to a friend. Thought I’d share with you too . Fires still burning , logs smoking everywhere you look. Got halfway to where we were trying to get to, will try again in the morning when it’s cooler. pic.twitter.com/eCjR8QXXMm