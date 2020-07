Rasparene "Cipele": Andreana prekinula svaki kontakt sa Emirom

Pjesma "Cipele" nesumnjivo je jedan od najvećih hitova u posljednje dvije godine, ali oni koji su otpjevali ovaj duet više nisu u dobrim odnosima.

Kako Emir Đulović kaže, nije u svađi sa Andreanom Čekić, ali je ona prestala da se javlja.

"Velika je razlika između toga da nismo u kontaktu i da nismo u svađi. To je to. Sa mnom rijetko ko može da bude u svađi, tako da ne znam šta se dogodilo sa Andreanom Čekić. Nismo više u kontaktu njenom odluku. Nije u kontaktu ni sa nekim od mojih saradnika. Ne bih sebi to dozvolio nikada u životu da je pljujem", kaže Emir.

On objašnjava i da je pjesmu "Svadba", umjesto sa Radom Manojlović, trebalo da otpjeva sa Andreanom.

"'Svadba' je bila da snimim sa njom, međutim Radi Manojlović je bilo suđeno. Ona se pokazala kao pravi izbor i to je bio pun pogodak koji je bio megahit. Bilo je teško poslije 'Cipela' nadmašiti, ali smo uspjeli u tome. U Americi kada smo se pojavili svi su pjevali 'Svadbu', jače nego "Cipele'", istakao je Đulović za Blic.

Inače, Emir je nedavno snimio pesmu sa novom djevojkom Andreaninog bivšeg muža, što je zasigurno doprinijelo njenoj odluci da prestane da komunicira sa njim.