Rasprodate sve rukavice koje nosi Berni Sanders

Učiteljica iz Vermonta koja stoji iza udobnih rukavica koje je nosio senator Berni Sanders poručila je da su sve rukavice raspordate.

Ona je navela su je preplavili zahtjevi ljudi koji žele da kupe par rukavica. Ali, kako kaže, rukavice se više ne prodaju.

"Hvala na svim interesovanjima za Bernijeve rukavice", napisala je Džen Elis na Tvitteru, prenosi CNN. Navela je da je polaskana što ih je Sanders nosio na inauguraciji.

"Nažalost, nemam više rukavica na prodaju", navela je ona, ali dodala da ima puno zanatlija koje prave slične rukavice.

Pre nekoliko godina, Elis, koja predaje drugom razredu, dala je za vrijeme kampanje ove ručno pletene rukavice senatoru iz Vermonta.

Međutim, nije očekivala da će ih nositi na događajima poput inauguracije.

Rukavice su napravljene od korišćenih vunenih džempera i obložene runom od recikliranih plastičnih boca, rekla je u tvitu prošle godine.

Slika Bernija Sandersa na kojoj sjedi sa prekrštenim rukama i nogama i rukavicama u prvom planu se takođe prodaje na majicama i šoljama.

Neki prodavci na Etsi-u već hvale rukavice nadahnute Bernijem.

Thanks for all the interest in Bernie's mittens! It truly has been an amazing and historic day! I'm so flattered that Bernie wore them to the inauguration. Sadly, I have no more mittens for sale. There are a lot of great crafters on ETSY who make them. -Jen Ellis,