Rasta o zatvoru: Imao dobre cimere i super odnos sa komandirima

Stefan Đurić Rasta nedavno je nakon četiri mjeseca izašao iz zatvora, gdje je bio zbog posjedovanja narkotika. On je sa beogradskim Višim javnim tužilaštvom postigao sporazum o priznanju krivice za nedozvoljeno držanje droge i osuđen je na godinu dana kućnog pritvora.

Prvi put nakon izlaska iz zatvora Rasta se oglasio za medije i govorio o hapšenju, danima iza rešetaka, vezi sa Veljkom Belivukom, ali i poseti bivše supruge Ane Nikolić.

Rasta je ispričao šta se desilo tog dana kada je uhapšen.

"Mislim da je bio 2. oktobar, dogovorio sam se sa Alenom da odemo da vidimo neke lokacije za snimanje spota, došao sam ispred njegove zgrade i čekao sam ga izađe i u tom trenutku su došli pripadnici MUP-a. Vrlo kulturno, nismo imali tu nekih poiblema, oni su bili korektni prema meni i nije to sad nešto bilo sprektakularno kako ljudi očekuju, svakako da nije prijatno ni u jednom momentu, to je situacija koja sama po sebi izaziva puno pažnje i pravi pompezniju priču nego što jeste. Sve u svemu jedno normalno hapšenje, ništa spetakularno, to je sad neka procedura koja je uobičajena", rekao je Rasta i istakao da nije nikada pretpostavljao da će se to nekada desiti, ali mu je bila ta mogućnost u glavi.

Reperu su na licu mjesta pronašli 3 grama marihuane.

"To je bio razlog za hapšenje, kasnije u toj nekoj akciji, policija je bila kod mene kući, gde je tamo pronađeno još 557 grama i to je to. Sve je bilo za ličnu upotrebu, to je svima bilo smešno .Da li je ikad uhapšen prodavac marihuane za 500 i 1.000 dinara u I8 (prim aut. BMW I8)? Prvo, te stvari nisu logične apsolutno, a onda moja primanja i nešto što je moje materijalno stanje, a naravno i to je i sudu bilo predočeno, nije logično i ne dozvoljava nam da dođemo do zaključka da je ta marihuana bila za prodaju, što je potpuno sumanuto u bilo kom smislu. Ljudi znaju, nisam ja neko ko se bavi nekim poslom, bavim se javnim poslom, gde sam non stop bio prisutan i ljudi prosto znaju ceo moj način života i moje razmišljanje o tome. Mislim da je to bilo evidentno i ljudima, kao i sudu na kraju", ispričao je Rasta i otkrio kako je proveo dane u pritvoru:

"Neko sam ko je iz pritvora izašao sa dvadesetak novih pesama napisanih, što svakako dovodi do zaključka da sam neko ko je imao svoj mir tamo i da radi to. Imao sam sreću da sam imao dobre cimere, da su oni nekako zajedno sa mnom rasli uz te pesme, slušali smo ih svaki dan, ja sam to izvodio, bilo nam je dosta zanimljivo, kuvao sam dosta unutra. Mogu reći da sam provodio vreme radeći na sebi".

Mjesec dana pred izlazak Rastu je u zatvoru posjetila njegova bivša supruga, pjevačica Ana Nikolić, sa kojom ima kćerku Taru, a on je sada ispričao kako je protekao taj susret.

"Nešto što je osamdeset, devedeset posto našeg odnosa obeležilo to je smejanje i to je nešto zbog čega smo mi bili u tako strasnom odnosu i u ljubavi. Ona se pojavila kao da je došla na sahranu, sa nekim crnim velom, u posetu, ja sam je prvo pitao: 'Gde je venac? Gde si mi prvo stavila venac tačno?'. Mi smo uvek imali taj neki odnos, ovo je samo situacija koja se desila je samo pojačala tu potrebu da se o tom odnosu zna, odnosno, kad dok nekog izražajnije eksplodira da taj osnos ode i u javnost, a taj odnos je sve vreme takav, on je pun poštovanja, te neke empatije za tog nekog drugog, i naravno te iste obaveze životne, a to je Tara", rekao je Rasta i dodao da je u zatvoru imao super odnos sa zatvorenicima i komandirima.

(Telegraf.rs)