Rasta otkrio detalje odnosa sa Anom: Gradim kćerki budućnost

Reper i kantautor Stefan Đurić Rasta nakon osam mjeseci pauze zbog služenja kazne kućnog pritvora ponovo je nastupio u Beogradu.

Ponovo se pred publikom našao na otvaranju beogradskog splava "Port" gdje je otkrio i kako se osjeća tim povodom.

"Osećaj slobode i konačno na svom terenu. Publika mi je najviše nedostajala. Mogao sam da pravim muziku, ali publika mi je nedostajala. Zaželela se ona mene a poželeo sam se i ja njih. Počeo sam iz stana jer je tada to bila i jedina mogućnost da se tako radi. Tada je i krenula ta neka kućna produkcija a posle toliko godina mi se desio taj neki krug gde smo počeli iz stana gde smo uradili i ovaj album", rekao je Rasta i otkrio da kćerki ne brani da sluša njegove pjesme.

"Tara sluša i ja prosto ne mogu da joj zabranim. To je prosto nešto što ona voli da sluša i ono što razume, razume, a što ne razume, razumeće kada dođe vreme", izjavio je reper i otkrio da li će sa bivšom suprugom Anom Nikolić ponovo sarađivati.

"Da napravimo isti album kao pre par godina naravno da ne možemo, možda možemo sa istim uspehom, ali ni ona ni ja ne radimo stvari veštački. Ako se bude nešto desilo, zašto da ne, ja sam sada opet u elementu gde sam raspoložen da komponujem tako da možda. Zašto da ne", rekao je i otkrio detalje vezane za kuću koju nadomak Beograda grade Ana i on.

"Gradimo ćerki kuću. Preciznije rečeno, gradimo budućnost ćerki u svakom smislu. Nekretnina je nešto što je najsigurnije za decu. Uvek može da se osloni na to, imaće svoju vrednost. Tako da to je pravac u kome mi razmišljamo. Ćerkica sada ide u vrtić i ima neko svoje vreme. Dosta se bavimo tom pripremom za školu. Ove nove generacije su zbog korone u dosta velikom nedostatku ali se to kod nje ne oseti."

