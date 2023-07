Rasta otkrio ko će ove godine organizovati kćerkin rođendan

Reper Stefan Đurić Rasta održao je nedavno spektakularan nastup u Top Hillu, a prije njega za Telegraf je govorio o detaljima iz privatnog života, nasljednici Tari, ali i nastupima širom primorja.

"Jako volim da budem u Crnoj gori, već godinama sam tu. Volim more i morski sam čovek. Gledam da sklopim i posao i odmor u jednom. Bio sam na plaži malo pre, ne izbegavam javne plaže, ali dugo sam ovde i znam neke lokacije na koje odlazi manji broj ljudi", rekao je on, a onda je spomenuo i ćerku Taru i zašto je nije poveo.

"Ja sa njom uvek odvajam neko posebno vreme, tako će biti i ovog leta. Ići cemo pred kraj leta zajedno na more, ovo je jako dinamično za nju. Nedostaje mi to more", istakao je on i dodao:

"Trudim se da budem iskren, dosledan, nemam neke promene. Ja imam kod nje neko poštovanje i razgovaramo na drugarskom na nivou".

Stefan se dotakao i njenog rođendana i rekao nam je zbog čega će ga on organizovati ove godine.

"Ove godine je na mene palo da to organizujem, prošle godine je to organizovala Ana. Imam mogućnost da se pojavim sa letnje turneje tu", rekao je reper za Telegraf.rs.