Razveo se Momčilo Bajagić Bajaga?

Jedan od najvećih kantautora na ovim prostorima, Momčilo Bajagić Bajaga, godinama unazad privatni život čuvao je daleko od očiju javnosti, ali nikada nije krio da je, između ostalog, za njegovu brilijantnu karijeru zaslužna i supruga Emilija.

Međutim, kako piše "Objektiv", Momčilo Bajagić Bajaga razveo se od svoje supruge, Emilije.

Inače, Bajaga i Emilija su zajedno posljednji put u javnosti viđeni 2019. godine.

Živjeli su u istom kraju, upoznali se u autobusu, a vjenčali 1989. godine.

"Ema je stanovala u Zemunu, a upoznali smo se u autobusu. U busu sam je prvi put pitao da li bi htela da izađe sa mnom u nedelju, a ona je rekla da nedeljom ne izlazi. Meni je to bilo kao da me je o'ladila, jer ko ne izlazi nedeljom? Ema je valjda izlazila subotom, otkud znam. Ja onda nisam postavljao nikakvo dodatno pitanje, bilo mi je truba. Tek posle nekoliko meseci smo profurali", istakao je muzičar u jednom intervjuu za "Novosti".

"Mi nismo mogli da idemo na letovanje negde gde idu svi. Sećam se da smo jednog leta na Mljetu otišli na neku daleku plažu da bismo bili sami. Međutim, odnekud se tu pojavilo petoro ljudi koji su samo sedeli i piljili u nas. To im je, valjda, bilo interesantno. Meni je najgluplja fora bila da govorim kako nemam devojku da bi me curice jurile. Ljudi te vole zbog muzike. Da nisam pravio dobre pesme, ne bi me ni voleli", pričao je Bajaga.

Njihov brak je trajao tri decenije, a iz njihove ljubavi dobili su dvoje djece, sina Marka i kćerku Anđelu.

(Kurir.rs)