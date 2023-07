Razvode se Sofija Vergara i Džo Manđanelo

Glumica Sofija Vergara i glumac Džo Manđanelo su se rastali poslije sedam godina braka.

Par se oglasio zvaničnim saopštenjem, a zamolili su i za privatnost.

"Donijeli smo tešku odluku da se razvedemo. Kao dvoje ljudi koji se veoma vole i brinu jedno o drugom, ljubazno molimo za poštovanje naše privatnosti u ovom trenutku dok se krećemo ovom novom fazom naših života" rekao je par za "PageSix".

"Sofija i Džo se već neko vrijeme rastaju i udaljavaju se jedno od drugog da bi razmišljali o svojoj budućnosti" naveo je izvor za pomenuti portal.

Sofija je poznata po tome da je uvijek voljela da se zabavlja s "lošim momcima".

Naime, nakon kraha prvog braka, jedno vrijeme je bila u vezi s Krisom Pasijelom, članom bande koja je sarađivala s porodicom Bonano. Kada je Padijeli 2000. godine bio uhapšen i optužen za ubistvo jedne domaćice četiri godine ranije, Sofija je željela da proda svoj dom u Majamiju kako bi njemu platila kauciju od 15 miliona dolara. Međutim, ni ta veza nije potrajala.

Nakon Krisa, niz "loših momaka" nastavila je s kolumbijskim kraljem droge, Andresom Lopezom, a zatim i s Nikom Loebom. Vjerili su se 2012. godine, ali dvije godine kasnije ipak su odlučili da pođu svojim putem. Nažalost, i s njim je Vergara morala da prođe brojne drame.

Nik je, naime, želio da iskoristi njihova dva embriona koja su čuvali u klinici, u nadi da će jednog dana vještačkom oplodnjom dobiti djecu. Loeb je već našao surogat majku, a onda se Vergara odlučila za tužbu u pokušaju da ga spriječi da tako nešto uradi.

U julu 2014. upoznala je Džoija Manganijela, a godinu dana kasnije su se i vjenčali. Kako je i sama nekoliko puta isticala, jedino za čim žali u životu jeste činjenica da ga nije upoznala prije.

"Udala sam se rano i mlada rodila sina, ali to je u Latinskoj Americi prije dvadesetak godina bilo normalno. Naravno, danas je sve drugačije i nakon lošeg braka koji sam imala promijenile su se mnoge stvari. Danas želim drugo od ljubavi, do čega su me doveli želja za uspjehom, cilj da imam svoj novac i napravim nešto od svoje karijere. Nisam željela da u život mog sina i mene uđe bilo koji muškarac, ne dok ne 'isprobam' više njih. Sada sam na prekretnici života i sada napokon znam šta želim, a u ljubavi nikada ne možeš reći niti znati šta će se i kako odigrati, ali mislim da sam nakon dugo vremena traženja našla ono što sam tražila i da će to zaista biti kao iz bajke o Pepeljugi - sretni do kraja života" rekla je Sofija u jednom intervjuu, prenosi "Avaz".