Razvodi se Emili Ratajkovski?

Svjetski mediji prenose da se Emili Ratajkovski razvodi od supruga Sebastijana nakon četiri godine braka.

Iako još nije podnijela zahtjev za razvod u sudu, izvor blizak paru tvrdi da je došlo do kraja ljubavi.

"Da, varao je. On je serijski varalica. To je odvratno. On je gad", navodi izvor.

Glasine o razvodu su počele krajem nedjelje kada je Emili viđena bez burme. Supružnici zasad nisu komentarisale navode štampe o razvodu.

Emilu i Sebastijan vjenčali su se 2018. godine, a u braku su dobili sina Silvestera.

(B92.net)