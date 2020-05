Razvodi se Marija Karan?

Zvijezda sijerije "Pet" i hit filma "Kad porastem biću Kengur", glumica Marija Karan, navodno se razvodi se od producenta Džoela Lubina nakon šest godina braka.

Par se vjenčao prije šest godina, u Americi, a potom i u crkvi Ružici u Beogradu, a sada je, navodno, riješio da se rastane "poslije mnogo nesuglasica".

"Marija i Džoel su se razveli i ni jednom od njih dvoje nije lako. Sve je to još svježe da bi krenuli dalje, ipak je iza njih šest godina braka i još više zabavljanja. Šta je razlog to znaju samo njih dvoje, ali mislim da se tu posljednjih godinu i po dana nakupilo dosta nezadovoljstva, prvenstveno Marijinog", rekao je neimenovani izvor "Blicu" i dodao:

"Ona je u početku bila preokupirana brigom oko njihovog sina Marka Lea, ali kada je dečak porastao, uželjela se rada i glume. Iako je Džoel poznati producent u LA, on joj nije pomogao da se probije na tamošnje tržište. Da li je razlog ljubomora ili što je želio da ona bude posvećena sinu, kada on većinu vremena nije kod kuće, ne znam, ali se ona žalila da joj je prilično monotono što ne radi. Prema njenim riječima, on joj je govorio da mora još da usavrši dikciju i akcentovanje engleskog jezika, te da u ovom trenutku nema projekta koji bi mogao da je primi sa njenim znanjem glume. Zato je Marija u nekoliko navrata dolazila u Srbiju kako bi glumila, čak je u seriji 'Pet' prošle godine bila na setu sa sinom", kaže izvor.