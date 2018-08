Red Carpet zabava 'Story hall of fame' prvi put u Sarajevu

Proslava jubilarnog, 16. rođendana najuticajnijeg celebrity časopisa STORY, održat će se u četvrtak, 9.8.2018. od 20 sati u bašti Zemaljskog muzeja u Sarajevu.

Časopis Story kao najmoćniji celebrity časopis u Hrvatskoj već godinama u Zagrebu organizuje party Story Hall of Fame. Riječ je o najglamurnoznijem i najvažnijem događaju na hrvatskoj celebrity sceni kojeg zvijezde muzike, filma, sporta, televizije, mode, te ostali učesnici društvenog života iščekuju s nestrpljenjem, te se za njega mjesecima unaprijed pripremaju.

Nastao kao nadogradnja na Storyjev Celebrities Only party i nakon četverogodišnje pauze, Story Hall of Fame je svoje prvo izdanje doživio 2014. godine u zagrebačkoj Laubi, kući za umjetnost i ljude. Tada su prvi put dodijeljene i nagrade Hall of Fame, primivši tako u Storyjevu kuću prva 22 slavna stanovnika.

Statua Story HoF umjetničko je djelo, rad savremenog kipara Ivana Fijolića, a do sad krasi domove najvećih zvijezda u Hrvatskoj i regiji. Spektakularna dodjela, popraćena najinovativnijim kreativnim rješenjima uređenja prostora i interakcije s uzvanicima, kao i nastupi velikih muzičkih zvijezda, svake se godine prepričavaju još sedmicama.

Iz godine u godinu sve je veći interes slavnih i javnosti za Storyjev party, mjesecima unaprijed pokušava se doznati koja će biti tema partyja, kakav će biti zabavni program, a na dan partyja svi žele vidjeti kreacije koje su zvijezde odabrale za najveći crveni tepih u državi, ko je kući ponio priželjkivane Storyjeve nagrade, te kako su se najveće zvijezde zabavile.

Najglamurozniji crveni tepih, onaj Storyjev, ove godine, 9.8.2018. prvi put stiže u Sarajevo

Nakon 16 godina prisutnosti na tržištu Bosne i Hercegovine, Story će ove godine prvi put prirediti veličanstvenu proslavu s temom događanja - Story Urban Jungle. Biti će zanimljivo vidjeti ko je najbolje uskladio svoj styling s ovogodišnjom temom Storyjeva partyja.

U vrijeme kada je u savremenom svijetu gotovo nemoguće pokazati nešto novo, uzbudljivo i originalno, Story vodi svoje uzvanike u potpuno novi svijet nezaboravnih doživljaja. Osim što nas očekuje predivan provod i prekrasan ambijent, Story će prvi put dodijeliti i nagrade Hall of fame najboljim bosansko-hercegovačkim glumcima, pjevačima, tv licima, te će Storyjev Hall of Fame dobiti 10 novih stanara koji će kući ponijeti originalnu statuu, djelo savremenog umjetnika Ivana Fijolića.

“Na veličanstvenoj zabavi u Zemaljskom muzeju Bosne i Hercegovine dodijeliti ćemo nagrade najistaknutijim bosansko-hercegovačkim glumcima, pjevačima, tv licima, dizajnerima, redateljima, sportašima... U Sarajevo, grad s najvećim srcem na ovim prostorima dolazimo u želji da ljudima kojima se divimo već godinama uručimo priznanja za njihov rad, te da se svi zajedno nezaboravno zabavimo. Poznavajući dušu Sarajeva, bit će to početak nove prelijepe tradicije, koja će se također s nestrpljenjem iščekivati.“ - izjavila je Zrinka Ferina, glavna urednica časopisa Story.

Za najglamurozniji party u godini već se naveliko pripremaju i naši celebrityji, ponajprije poznate dame koje su već odabrale u kojim će kreacijama prošetati Storyjevim crvenim tepihom, te ih s nestrpljenjem iščekujemo. O brojnim iznenađenjima večeri čitatelji će moći čitati u štampanom izdanju Storyja od 22. augusta, gdje će ujedno vidjeti i ekskluzivne fotografije samog partyja.