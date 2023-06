Reper Mili otvorio "Onli fens", pa otkrio koliko zarađuje

Reper Marko Milivojev Mili nastupao je na muzičkom festivalu "Belgrade Music week", a sada se osvrnuo na profil koji je otvorio na sajtu za odrasle "Onli fans".

"Imam, ali nisam nešto preterano aktivan. Gotivno mi je bilo da to uradim jedini kao muškarac. Ja gledam da sam seks simbol i što se tiče muškaraca i žena, mene svi vole. Nisam toliko aktivan i ne dajem se tamo, uglavnom su to slike neke do pojasa", kaže Mili koji je otkrio i šta mu to na pomenutoj mreži pišu pripadnice ljepšeg pola.

"To je ludilo. Skoro me je jedna devojka oduševila, nije bilo ni vulgarno ni eksplicitno, napisala mi je 'Ja sam Mila, ti si Mili, ajde da se milujemo'. To je meni kidanje jer volim originalne upade", priča ovaj pjevač.

Kako kaže, na račun mu ležu pare od pomenute mreže.

"Zarađujem, mada ne znam da li sam ikada podigao tu lovu, nešto mi uvek šalju. Meni to služi više zbog konekcije sa publikom koja želi da me vidi u nekom privatnom svetlu", objašnjava Mili.

Mili se nedavno sukobio sa kolegom Devitom, a sada je odlučio da prvi put za medije to i prokomentariše.

"To je sve šoubiznis. Nisam ni u nekoj svađi jer ne mogu ja da se svađam sa ljudima sa estrade. Želim svakome sve najbolje, samo imam svoj stav i uvek ću ga iskazati", iskreno kaže Mili koji je prokomentarisao Devitov novi album, ali se i našalio zbog Devitovog lažiranja dueta sa jednom od najpopularnijih latino pevačica Nati Natašom pod nazivom "Acrobatico".

"Čuo sam pesmu sa Breskvicom, to mi je kul. Ne znam, kvalitet mojih pesama je daleko iznad svega ovde. Ide 'Loca 2' sa Šakirom", priča Mili .

Ističe da se pomirio sa činjenicom da će biti predrasuda.

"Znam kako da se ponašam u svakom trenutku. Imam i ulično i kućno vaspitanje, odgajile su me 3 žene. To je sve uticalo na mene samog i da se ponašam onako kako se ponašam. Predrasude će uvek postojati zbog nekih pesama ili tetovaža. Sve je to umetnost i imidž", priča i dodaje da su mu žene inspiracija za sve: "Ne puštam ljude blzu sebe, a one koje pustim volim najviše na svetu. Žene su moja snaga kroz moju muziku i životu. Žene me uvek guraju napred. Gledam da moja muzika priča za mene i da ne pravim skandale. Gledam da niti me slika paparaco niti da se eksponiram preko ljubavnih veza sa devojkama", rekao je za Blic.