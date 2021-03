Reper se nada prilici kod Kim Kardašijan čim se ona razvede

Reper Drejk bacio je oko na Kim Kardašijan, tvrdi izvor blizak Drejku za Heat.

Izvor tvrdi da se on nada prilici kod Kim čim se ona i službeno razvede od Kanjea Vesta, s kojim ima četvoro djece.

"Drejk nikad nije shvatio što Kim vidi u Kanjeu. Godinama govori kako on nije za nju te kako će Kim završiti u suzama", rekao je izvor i dodao kako je Drejk počeo slati poruke Kim čim je čuo da je podnijela zahtjev za razvodom braka u februaru ove godine.

"Iznenadilo ga je što joj je toliko trebalo da shvati, a poruke joj je počeo slati čim je postalo jasno da je razvod neizbježan. Spreman je naći se s njom čim ona to poželi i uvjeren je kako će se to dogoditi ubrzo", tvrdi izvor blizak Drejku.

Drejk i Kanje imali su već verbalnih okršaja, a uglavnom su bili povezani upravo s Kim. Fanovi vjeruju da je Drejk u nekoliko svojih pjesama aludirao na to da je imao seksualne odnose s Kim, a Kanjeu se nije svidjelo što on to nikad nije demantovao.

(Index.hr)