Reper upucan čak 8 puta, preminuo u bolnici

Reper Kevin Fret preminuo je juče u 25. godini u ranim jutarnjim satima u Portoriku. Na njega je, za sada nepoznata osoba, pucala dok se vozio na motoru po San Huanu.

Fret je preminuo u bolnici Rio Pideras, a policija još istražuje njegovo ubistvo. The Guardian prenosi da je pjevač upucan čak osam puta. Ovo je drugo ubistvo od početka godine u Portoriku.

Kevin se inače otvoreno deklarisao kao gej.

Njegov menadžer Eduardo Rodrigez rekao je da je Kevin bio "umjetnička duša" i "veliki sanjar".

"Ne postoje riječi kojima bismo opisali kako se u ovom trenutku osećamo i koliko nam je bola nanijela vijest da Kevina više nema. Imao je još mnogo toga da pruži svijetu", dodao je njegov menadžer, prenosi B92.

Pjevač se probio na latinoameričku pop scenu početkom prošle godine s pjesmom "Soy Asi".

Govorio je da je uzor mnogim mladim gej momcima i lezbejkama.

"Nije me briga šta će ko da mi kaže. Ponašaću se kako ja želim - imaću plavu kosu, crne nokte, pokazivaću svoj stomak i svjetlucaću od glave do pete ako želim. Zato sam ja uzor mladim gej momcima i lezbejkama. Gledaju me i kažu: 'Hej, ako može on, pa možemo i mi", govorio je Fret.

U junu prošle godine Fret je optužen za napad na jednog čovjeka u Majamiju kojeg je gađao flašom. Tvrdio je da se taj muškarac ponašao homofobično prema njemu.