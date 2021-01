Reperka iskopala ljubimca, skuvala lobanju i obavila bizarni obred

Američka reperka Azilija Benks je iskopala iz groba svog mrtvog mačka Lucifera. To je bio samo početak "obreda". Ona je na Instagramu podijelila video-snimak, koji je brzo je obrisan, a na kom se vidi kako uz pomoć još jedne osobe iskopava svog preminulog ljubimca, rekavši kako hoće da ga "vrati u život".

Mačak Lucifer uginuo je prije tri mjeseca, a iskopavanje njegovog skeleta bilo je samo početak svojevrsnog "obreda".

