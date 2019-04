Revoltirana Pamela: Siromašnoj djeci novac potrebniji nego Notr Damu

Glumica Pamela Anderson otišla je sa gala večere fudbalskog kluba Olimpik iz Marseja na kojoj se sinoć skupljao novac za pomoć siromašnoj djeci Marseja, jer je iznenada tokom večeri 100.000 evra priloga izdvojeno za obnovu katedrale Notr Dam.

Glumica je u vezi sa fudbalerom te ekipe Adilom Ramijem.

"Sinoć smo bili na godišnjoj večeri fudbalskog kluba OM kako bismo pomogli u prikupljanju novca za siromašnu djecu u Marselju. Za tu svrhu je skupljen velik iznos i zatim je predloženo 'predivno' iznenađenje - da dio novca ide za obnovu Notr Dama", napisala je Pamela Anderson na svom nalogu na Twitteru.

Na prigodnoj aukciji iznenada se u ponudi našla i gitara Brusa Springstina za koju je prikupljeno dvostruko više novca od do tada prikupljene svote za djecu.

"Bila sam tako ljuta i razočarana i pitala sam Adila možemo li da odemo. I otišli smo", napisala je.

"Sigurno bi djeci Marseja više trebalo tih 100.000 evra nego katedrali za koju je skupljeno više od milijarde evra donacija nekolicine milijardera", zaključila je i navela da se nada da će fudbalski klub donaciju uputiti tamo gdje je potrebna.

Olimpik iz Marseja je danas saopštio da je tokom večere ukupno skupljeno 439.760 evra.

Dan poslije požara u katedrali u Parizu 16. aprila predsjednik Olimpika Frank Mekurt je na Twitteru objavio da namjerava dio prikupljenih sredstava da donira za obnovu katedrale.

Last night we attended @OM_Officiel annual Gala to help raise money for youth suffering in Marseille - full of good intentions. While raising a meaningful amount of € for a great cause. Then ‘big surprise auction item’ came to raise money for rebuilding Notre Dame???