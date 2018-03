Režiseri za potrebe filma zlostavljali svoje glumice

Od oktobra prošle godine u vijestima su gotovo svakodnevno priče o slučajevima seksualnog uznemiravanja i zlostavljanja glumica u Holivudu.

Sve je počelo sa Harvijem Vajnstinom, ali su ubrzo bili na tapetu i drugi producenti, režiseri i glumci filmske fabrike snova. Ipak, nije svako uznemiravanje seksualne prirode.

Mnoge dive Holivuda su bile žrtve brutalnog ponašanja poznatih režisera tokom samog snimanja filmova.

Oni su previše ozbiljno shvatali svoju umjetnost i zarad nje su žrtvovali dostojanstvo svojih glumica i tjerali ih da rade stvari na koje one nisu bile spremne. Donosimo vam listu slavnih režisera koji su priznali da su bili previše grubi prema svojim glumicama.

Frensis Ford Kopola

Reditelj filmova "Kum" i "Apokalipsa" je priznao da je pretjerao u nekoliko navrata kada je u pitanju odnos sa glumicama na setu. Na snimanju filma "Drakula" iz 1992. godine, mladu Vinonu Rajder je doveo do suza na veoma brutalan način. Naime, u jednoj sceni filma je bilo potrebno da ona zaplače, međutim njoj to nije polazilo za rukom. Kopola je izgubio strpljenje i odlučio da agresivnim ponašanjem izazove suze kod svoje glavne glumice. Uslijedile su brutalne uvrede na njen račun u kojima je glumicu nazvao mnogim pogrdnim imenima. Vinona je zaplakala, a Kopoli to nije bilo dovoljno pa ju je natjerao da ponove scenu još osam puta. Ona je na kraju dobila izvinjenje od slavnog režisera, ali je sama priznala da nikad nije zaboravila ove uvrede.

Kventin Tarantino

Tarantino je u vijestima posljednjih mjeseci zbog kontroverzi oko dugogodišnjeg zataškavanja seksualnog uznemiravanja i zlostavljanja glumica od strane producenta njegovih filmova, ali i njegovog velikog prijatelja Harvija Vajnstina.

Glumica Uma Turman je priznala da je preživjela pakao sa Tarantinom tokom snimanja filma "Kill Bill". Tarantino je insistirao da u jednoj sceni ona vozi auto umjesto kaskaderke, iako je Uma režiseru rekla da je od mehaničara na setu saznala da vozilo nije ispravno. Ona je ipak sjela za volan i pratila instrukcije Tarantina, ali je ubrzo izgubila kontrolu nad vozilom i doživjela udes. Zaradila je nezgodne povrede vrata i koljena, čije posljedice osjeća i danas. Petnaest godina je ćutala o ovom incidentu, ali je sada ipak odlučila da progovori.

Bernardo Bertoluči

Kontroverzna Bertolučijeva erotska drama "Posljednji tango u Parizu" iz 1972. godine je ostala zapamćena po brutalnoj sceni u kojoj Pol, kojeg igra Marlon Brando, siluje Džini, koju je tumačila Marija Šnajder. Posljednjih godina je otkriveno da devetnaestogodišnja glumica nije znala da će se snimati takva scena budući da se ona nije nalazila u scenariju. Bertoluči je kasnije izjavio da je namjerno krio sadržaj scenarija kako bi dobio autentičnu reakciju iznenađenja od mlade glumice. On je takođe dodao da je osjećao krivicu zbog toga, ali da ne žali zbog učinjenog. Marija, sa svoje strane, je izjavila da je snimanje scene bilo ponižavajuće i da su njene suze bile prave.

Sidni Lumet

Sidni Lumet je odgovoran za neke od najboljih filmskih drama svih vremena kao što su "12 gnjevnih ljudi", "Serpiko", "Presuda" i "Pasje popodne". Bio je poznat kao reditelj koji je znao da izvuče najbolje iz svojih glumaca, ali u jednom slučaju se ipak kaje zbog svog ponašanja na snimanju. Naime, on je u svojoj knjizi "Snimanje filmova" otkrio da je u jednom svom filmu s početka karijere koristio ekstremne metode kako bi od svoje glavne glumice dobio željenu reakciju. Scenario je insistirao da ona u jednoj sceni zaplače. Nakon nekoliko neuspješnih pokušaja Lumet je odlučio da promijeni pristup. Upozorio je glumicu da šta god da se desi tokom snimanja scene, ona nastavi svoje izvođenje, nakon čega je na iznenađenje svih prisutnih ustao i lupio joj šamar. Suze su, naravno, potekle, a neimenovana glumica uopšte nije bila ljuta na njega. Naprotiv! Lumet je ipak osjećao krivicu i zakleo se da više nikad neće učiniti nešto slično.