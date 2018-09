Ričard Gir na pragu 70. godine čeka dijete

A very special moment just a few minutes ago... Getting blessings for our precious to come.. we couldn’t say it before telling HH Dalai Lama Un momento muy especial para nosotros hace unos minutos.. Muy feliz recibiendo bendiciones para nuestro preciado tesoro por llegar... no lo podía mencionarlo sin antes habérselo dicho a su SS Dalai Lama.. #dalailama #richardgere #alejandragere #love

A post shared by Alejandra Gere (@alejandragere) on Sep 16, 2018 at 7:10am PDT