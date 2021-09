Rijaliti zvijezda o vezi sa Ronaldom: Šutnuo me tek tako

Kristijano Ronaldo navodno se dva mjeseca tajno dopisivao sa rijaliti zvijezdom Natašom Rodrigez, nedugo nakon što je upoznao svoju sadašnju suprugu Georginu Rodrigez, piše The Sun.

Nataša tvrdi da se Ronaldom dopisivala i ranije, nakon njegovog raskida sa manekenkom Irinom Šajk. Za strane medije ispričala je kako mu je poslala snimak svoje zadnjice.

"Bilo je jedan sat ujutro i uradila sam to iz šale. Nisam mislila da će odgovoriti. Ali u šest ujutro poslao mi je poruku i stvar je počela da se odvija. Gledajući unazad, voljela bih da nisam. Kad sam mu poslala video u kome sam u donjem vešu, rekao je da želi lično da me vidi. Kristijano je uvijek jasno davao do znanja da mu se sviđa moje tijelo", rekla je Nataša.

Rijaliti zvijezda tvrdi da su se ona i Kristijano prvi put vidjeli tek u martu 2017. godine nakon brojnih odlaganja, kao i da su imali polne odnose, a fudbaler ju je zamolio da sve ostane strogo povjerljivo.

Međutim, ubrzo nakon toga blokirao je njene pozive i prekinuo sve kontakte na društvenim mrežama.

"Povrijedio me način na koji me ostavio blokirajući me na Instagramu nakon što smo spavali zajedno, a to i sada boli. Ronaldo me je tek tako šutnuo, a isto bi mogao da uradi i Georgini. Kristijano bi bio sjajan ulov za svakoga i Georgina mora da ga drži na oku", ispričala je Nataša.

"Ako su srećni zajedno, a ja sam sigurna da jesu, onda sam srećna zbog njih. Da mi je Kristijano momak, mislim da mu ne bih vjerovala nakon onoga što se dogodilo među nama. Srećna sam što sam bila mali dio njegovog života, iako se nije završilo onako kako sam možda htjela", zaključila je Nataša i dodala kako je i dalje blokirana na Instagramu i da nije imala dalji kontakt sa Ronaldom.

