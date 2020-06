Rijaliti zvijezda ostavila multimilionera kada je saznala da je oženjen

Britanska rijaliti zvijezda Megan Barton Hanson raskinula je sa svojim dečkom, multimilionerom Harijem Fenerom, nakon što je saznala da je oženjen.

Megan i Harija su papraci prošlog petka snimili kako se ljube, a ona navodno, kako je navela, nije znala da je on oženjen, prenosi B92.

Izvor "The Sun" tvrdi da ga je Megan (26), koju na Instagramu prati 1,8 miliona ljudi, ostavila čim je za to saznala, te da se razbjesnila što ju je lagao. Isti izvor je naveo i da se Megan zaljubila u Harija kao i da ga je izričito pitala da li je slobodan, na što joj je on odgovorio da jeste.

"Ona nikad ne bi bila ljubavnica i viđala se s nekim drugoj ženi iza leđa i to ju je veoma pogodilo. Čak joj je priznao da je jednom bio vjeren, ali joj je rekao da ta veza nije išla. Zgrožena je što ju je lagao", tvrdi izvor.

Fener se oženio Šarlotom u junu prošle godine, a ona mu je navodno oprostila ovu prevaru.