Rijana: Čini mi se da je Tramp mentalno najbolesnije biće u SAD

U iscrpnom razgovoru za "Vogue" gdje je govorila o svojim modnim i muzičkim podvizima, Rijana je prokomentarisala i američkog lidera Donalda Trampa kazavši da se čini da je on mentalno najbolesnije ljudsko biće u Americi.

Naime, Rijana je više puta javno prozvala Trampa. Kada je američki lider nedavnu masovnu pucnjavu u El Pasu nazvao činom kukavičluka koji je rezultat mentalnih problema, pjevačica mu je odgovorila da pogrešno speluje terorizam.

"Ljudi se ubijaju ratnim oružjem koje legalno nabavljaju. Ovo jednostavno nije normalno. To nikada ne bi trebalo biti normalno. A činjenica da je to klasifikovano kao nešto drugačije zbog boje njihove kože? To je šamar u lice. Potpuno je rasistički. Stavite Arape s istim oružjem u taj isti Volmart u El Pasu i nema šanse da bi Tramp tamo sjedio i govorio u javnosti o mentalnim problemima. Čini se da je predsjednik trenutno mentalno najbolesnije ljudsko biće u Americi", kazala je Rijana, prenosi "Klix.ba".

Kada je novinar prošle godine tvitovao da je Rijanina pjesma "Don’t Stop the Music" odjekivala na Trampovom mitingu, Riri je tada odgovorila sa: "Neće još dugo..."

Na pitanje "Voguea" da li je istina da je odbila poluvrijeme Super Bowla u znak solidarnosti sa igračem Kolinom Kapernikom, pjevačica je kazala:

"Apsolutno. Jednostavno to nisam mogla uraditi. Postoje stvari s kojima se uopšte ne slažem i nisam se htjela ni na koji način služiti njima".

Podsjećamo, Kaepernik je prije dvije godine odbio da ustane tokom intoniranja himne uoči pripremne utakmice protiv Gri Beja. Tada kvoterbek San Francisko 49ersa, i sam Afroamerikanac, kleknuo je na terenu s još dvojicom saigrača i tako izrazio protest.

Dok fanovi čekaju nove pjesme devetostruke dobitnice Gremija, pjevačica ih je nedavno obradovala knjigom njenih do sada neviđenih fotografija. Brojni su nagovještaji da pjevačica radi na novom albumu, a sada je za "Vogue" potvrdila da će to biti drugačija vrsta umjetnosti te da će njene nove pjesme biti inspirisane muzikom uz koju je odrastala.