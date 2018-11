Rijana kritikovala Trampa

Svjetska muzička zvijezda svrstala se na listu muzičara koji ne dozvoljavaju američkom predsjedniku Donaldu Trampu da koristi njihovu muziku.

Rijana je na svom Twitteru odgovorila na tvit urednika Vašington Posta Filipa Rakera. On je napisao da se Tramp na svojim skupovima služi njenom pjesmom "Don't stop the music", a Rijana je na to odgovorila:

"Ne još dugo. Ja i moj narod nikada nismo bili na jednom od ovih tragičnih skupova, hvala na podršci Filipe!"

Not for much longer...me nor my people would ever be at or around one of those tragic rallies, so thanks for the heads up philip! https://t.co/dRgRi06GrJ