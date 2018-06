Rijana raskinula sa arapskim bogatašem?

Bila je to dobra veza, ali je sada gotovo. Jednostavno, nekada joj dosade muškarci, ispričao je prijatelj pjevačice Rijane (30) za Media Take Out.

Rijana i arapski milijarder Hasan Džamel (30) započeli su vezu sredinom prošle godine te su u junu viđeni zajedno na odmoru u Španiji.

"Dosadio joj je Hasan. Naravno, Rijana mu je slomila srce. To je ono što ona radi, slama muškarcima srca", istakao je prijatelj pjevačice.

Dodao je kako je samo dosada razlog prekida i da ne postoji nikakva skandalozna tajna. Hssan je najbogatiji muškarac s kojim je Rijana bila u vezi, a prema magazinu Forbesu njegovo i bogatstvo njegove porodice se procjenjuje na 1.5 milijardi dolara.

Porodica Džamel je u Saudijskoj Arabiji osnovala profesionalnu fudbalsku ligu i nazvala ju Jameel liga te u njoj učestvuje 14 timova. Hasan je na čelu dobrotvorne ogranizacije koja nastoji iskorijeniti siromaštvo, poboljšati zdravstvo i obrazovanje te stvoriti kulturne i ekonomske prilike za ljude na Bliskom istoku.

Milijarder je 2016. bio u kratkoj vezi s manekenkom Naomi Kempbl (48) zbog čega je ona 'zaratila' s Rijanom te su se prestale međusobno pratiti na društvenim mrežama. Naomi i pjevačica nakon toga su prestale razgovarati. Iako Rijana nikada nije potvrdila vezu s Hasanom, njen otac Ronald Fenti je komentarisao kako mu je bitno samo da je njegova kćerka sretna.

"Jako je visok. Uvijek sam joj govorio da ne bude s nekim zabavljačem ili sportistom", rekao je Fenti.