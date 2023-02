Rijana tokom nastupa otkrila da je ponovo trudna (FOTO)

Legendarna pjevačica Rijana sinoć je nastupila u poluvremenu Superboula.

Svi prisutni su bili oduševljeni njenim muzičkim performansom, ali i viješću da pjevačica čeka drugo dijete - samo devet mjeseci nakon što je rodila svoje prvo.

Rijanin muzički spektakl na Superboulu pratili su ljudi širom svijeta, posebno jer je ovo njen prvi nastup nakon pet godina pauze. Ona je, takođe, iskoristila svjetla pozornice da objelodani i lijepu vest, a to je da čeka svoje drugo dete.

Mnogobrojni obožavaoci pjevačice bili su oduševljeni koncertom, a korisnici Tvitera su "poludjeli" zbog vijesti da je u blaženom stanju, odnosno, da čeka svoje drugo dijete. Vijest o trudnoći potvrdio je i njen portparol za "Holivud reporter".

Takođe, trebalo bi napomenuti da je Rijana u razgovoru za medije, samo nekoliko minuta prije koncerta, istakla da je o nastupu na "Superboulu" razmišljala dva puta, ali da je, ipak, prihvatila ponudu zbog svoje nove i najvažnije uloge u životu - uloge majke.

"Pomislila sam: 'Da li sigurna?'. Treba li uopšte da donosim sada takve važne odluke? Možda ću zažaliti zbog ovoga. Kada postaneš mama, nešto se jednostavno dogodi i osjećaš kao da možeš da osvojiš svijet – da možeš sve. A Superboul je jedna od najvećih pozornica na svijetu, pa koliko god to bilo zastrašujuće... postoji nešto uzbudljivo u tom izazovu. Važno je da moj sin to vidi".

Kako prenosi magazin "People", Rijana je prva pjevačica koja je u istoriji Superboula nastupila u drugom stanju.

A representative for @Rihanna confirmed she is pregnant following her explosive #AppleMusicHalftime #SuperBowl performance https://t.co/UTxwC7mDcF pic.twitter.com/2ZQVew1qcA